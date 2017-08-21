Обыкновенные герои

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понедельник
21.08.2017
14:32:33
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Обыкновенные героиНа Орловщине погода позволяет отдыхать у воды. Впрочем, спасатели предупреждают, делать это надо – с осторожностью. На орловских водоемах уже утонуло 8 человек. И эта цифра могла бы быть больше. Но, к счастью, у спасателей есть немало добровольных помощников, которые, заметив беду, не отворачиваются, а бросаются на помощь.
Участвовать в спасении людей Евгению Журавлеву как водителю реанимобиля приходилось не раз. Но вот выступать в качестве спасателя самому пришлось впервые. Тонущих в Оке подростков он заметил, когда гулял по берегу со своим внуком. Евгений понял, что парень пытается спасти девушку, но это у него не получается, тогда он сам бросился на помощь. Оказать помощь двоим утопающим сразу – задача непростая даже для водолаза-профессионала. Однако Евгений Журавлев не растерялся: сначала вытолкнул на мель парня – его подхватил еще один неравнодушный человек, затем бросился спасать девушку, которая к тому времени уже ушла под воду.
Геройским свой поступок мужчина не считает. О нем он даже не рассказал дома. Однако внук Тимур, пораженный храбростью деда, молчать не мог и рассказал об этом своей маме, которая в свою очередь поделилась этим с Интернет-сообществом.
Одно удивляет Евгения Журавлева: опасный инцидент совсем не всколыхнул расположившуюся у реки публику.
Евгений Журавлев, житель Орловского района: «Здесь было человек пятьдесят, и никто больше не принял участия. Просто с берега смотрели».
Впрочем, решительные люди среди отдыхающих есть. Одного из них мы нашли прямо здесь же. Николай Кузьмичев на днях тоже спас мужчину и ребенка, которые, также как и в предыдущем случае, угодили в речную яму. Песчаное дно Оки в этом месте сменяют глубокие ямы. В сочетании с быстрым течением это не раз приводило к трагическим последствиям.
В МЧС говорят: этот купальный сезон вообще выдался беспокойным.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «К сожалению, в этом году на территории Орловской области уже случилось несколько происшествий, когда погибли дети. Именно поэтому так ценны для нас замечательные случаи спасения, когда рядом оказываются нормальные люди».
Орловские спасатели-водолазы поясняют: извлечь тонущего из воды правильно – целая наука. Ведь потерпевший в панике может и утопить своего спасителя. Благополучный исход также зависит от навыков первой помощи.
В МЧС говорят: конечно, для спасения человека нужно сделать все возможное, но отчаянного самопожертвования спасатели от простых граждан спасатели не ждут. Ведь что хорошего, если в сводке ЧП на воде вместо одного утонувшего появятся двое.
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