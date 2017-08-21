В субботу в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

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понедельник
21.08.2017
14:32:46
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В субботу в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием двух легковых автомобилейС места происшествия медики госпитализировали троих пострадавших.
ДТП произошло в пятом часу дорогу на перекрестке улиц Нормандии-Неман и Маяковского.
Автомобилистка, управлявшая «Ладой», угрозу заметила в последнее мгновение и не вполне уяснила картину произошедшего. Поняла лишь, что автомобиль «Тойота» возник внезапно сзади – он летел на большой скорости.
Зато момент ДТП в подробностях видел житель соседнего дома. По его словам, «Лада» поворачивала на улицу Маяковского, и в это время «Тойота» пошла на обгон по встречке, затем резко затормозила и врезалась в столб.
Кроме полицейских и медиков на место происшествия вызвали пожарных. Впрочем, пожарные быстро установили: за дым люди ошибочно приняли пар от вытекающего антифриза.
По словам очевидцев, последствия аварии могли быть куда серьезнее: в момент ДТП пешеходы собирались перейти здесь улицу.
Водитель и пассажиры «Тойоты» были направлены в больницу. Обнаруженные в салоне иномарки пивные бутылки, в том числе и порожние, заставили заподозрить водителя в нетрезвом вождении. Однако освидетельствование показало: водитель оказался трезв, алкогольный напиток употребляли пассажиры.
По словам местного жителя, в последнее время этот некогда спокойный перекресток стал средоточием ДТП. Словно бы в подтверждение этих слов у перекрестка случилась новая авария. Кто-то из водителей, вероятно, отвлекся на происходящее. К счастью, никто не пострадал.
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