Новости версия для печати В Орле отметят День флага 22 августа в городе пройдет торжественное шествие. По главной пешеходной улице города пронесут флаг Российской Федерации длиной 25 метров.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, руководители города и области, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь и другие жители и гости города пройдут от Ленинского (Александровского) моста через ул. Ленина до Городского парка культуры и отдыха.



Колонна начнет движение в 13 часов. Шествие будет сопровождать оркестр Академии ФСО.



Шествие завершится в Городском парке, где юным орловцам, достигшим 14-ти лет, торжественно вручат паспорта. Затем программа продолжится праздничным концертом.



Вечером 22 августа в парках города состоятся концерты. В 18 часов в Детском парке начнется программа «Музыкальный триколор» и откроется ярмарка изделий ручной работы, а Городской парк в это же время приглашает на рок-концерт.





Орловское Информбюро

21 августа 2017 года







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