Червивые персики не попадут на столы орловцев

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понедельник
21.08.2017
14:32:42
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Червивые персики не попадут на столы орловцевЗараженную партию вернули в Сербию.
Специалисты Россельхознадзора проверили партию персиков, которые должны были поступить в один из крупных сетевых магазинов. Около 20 тонн оказались зараженными восточной плодожоркой. Для России это карантинный объект. И для того, чтобы этот вредитель не распространился, ввоз зараженной продукции запрещен. Дело в том, что восточная плодожорка повреждает побеги, завязи и плоды косточковых и семечковых культур. А, стало быть, опасна не только для персика, но также абрикоса, сливы, вишни, черешни, груши, яблони. Она повреждает до 90% урожая. А потому, такие персики «с сюрпризом» были возвращены «домой».
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