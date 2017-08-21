Новости версия для печати Червивые персики не попадут на столы орловцев Зараженную партию вернули в Сербию.



Специалисты Россельхознадзора проверили партию персиков, которые должны были поступить в один из крупных сетевых магазинов. Около 20 тонн оказались зараженными восточной плодожоркой. Для России это карантинный объект. И для того, чтобы этот вредитель не распространился, ввоз зараженной продукции запрещен. Дело в том, что восточная плодожорка повреждает побеги, завязи и плоды косточковых и семечковых культур. А, стало быть, опасна не только для персика, но также абрикоса, сливы, вишни, черешни, груши, яблони. Она повреждает до 90% урожая. А потому, такие персики «с сюрпризом» были возвращены «домой».





Татьяна Напольских

21 августа 2017 года







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