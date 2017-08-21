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понедельник
21.08.2017
14:32:31
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Коммуналка on-lineНа днях некоторые управляющие компании Орла начали ограничивать подачу электроэнергии злостным неплательщикам.
На такие крайние меры пошли лишь для тех абонентов, чей долг по коммунальным и жилищным услугам исчисляется даже не месяцами – годами. Хотя по закону процедуру отключения ресурсов можно применять и по истечении двух месяцам с момента образования долга. Кому обрезают свет? Это одна из тем очередного выпуска программы
«Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 22 августа на телеканале «Россия 24» в 21 час.
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