Новости версия для печати Коммуналка on-line На днях некоторые управляющие компании Орла начали ограничивать подачу электроэнергии злостным неплательщикам.



На такие крайние меры пошли лишь для тех абонентов, чей долг по коммунальным и жилищным услугам исчисляется даже не месяцами – годами. Хотя по закону процедуру отключения ресурсов можно применять и по истечении двух месяцам с момента образования долга. Кому обрезают свет? Это одна из тем очередного выпуска программы

«Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 22 августа на телеканале «Россия 24» в 21 час.





Александр Митрошин

21 августа 2017 года







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