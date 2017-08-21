Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- 1 сентября все школы региона встретят с электричеством, несмотря на долги. Такую гарантию дал губернатор.



- Персики «с сюрпризом». Около 20 тонн червивых плодов возвращены производителю.



- Почти два миллиона - в битве за урожай. Аграрии области говорят, что урожайность выше прошлогодней.



- Великий праздник с народными традициями. В эти выходные православные отметили престольный праздник Преображения Господня





Вести-Орёл

21 августа 2017 года







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