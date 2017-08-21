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Более 15 тысяч гостей Орловской области воспользовались услугами регионального Туристского информационного центра

Туристский информационный центр Орловской области был открыт 27 июля 2016 год.

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» - среди наиболее популярных мест посещения за последний год. Также в «тройке лидеров» «Орловское Полесье» и город Болхов. Такой вывод сделали в туристском информационном центре.

За год более 15 тысяч гостей Орловской области воспользовались услугами регионального Туристского информационного центра. И это не только туристы из России. Обращались также гости из Беларуси и Украины. Из Китая, Австралии, Германии, Великобритании, Индии, Голландии, Польши, Канады, Вьетнама.

В ноябре прошлого года Туристский информационный Цент продвигал маршрут: «Дворянское гнездо – литературный венец Орловской губернии». Этот маршрут тестировал Комитетом по реализации программы импортозамещения в туризме при Экспертном совете Министерства культуры страны. И по итогам работы проект получил статус «брендового маршрута» региона.

Кстати, сегодня над Дворянкой зазвучит Тургеневское слово – в 18:30 состоится финальная читка романа «Дворянское гнездо». Напомним, что коллективные чтения произведений великого классика начались в мае этого года. Автор идеи - Марина Алексеева, сотрудница Орловского музея ИЗО. Кроме книг, участников чтения просят взять с собой яблоки, ведь 19 августа православные отметили Яблочный Спас.


Татьяна Напольских
21 августа 2017 года

 


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