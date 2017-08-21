Новости версия для печати Ученье – свет 1 сентября все школы региона встретят с электричеством, несмотря на долги. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава области.



На минувшей неделе «Орловский энергосбыт» на своем сайте напомнил о долгах так называемых «бюджетных» предприятий. Их сумма – 51 млн рублей. Верховский, Малоархангельский, Краснозоренский и Корсаковский районы – в топе антилидеров. Также в сообщении говорится, что в 28 школах может быть ограничено энергопотребление. Губернатор области сегодня заверил, что этого не допустит, и, обращаясь к представителям энергетического блока, рекомендовал не спешить высказываться в средствах массовой информации.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Чтобы я вообще никогда не слышал таких слов, что школы отключат. Ничего вы не выключите, читайте законы. Если есть какие-то сложности, прежде чем выбрасывать в эфир информацию, сначала с правительством поработайте».





Надежда Невматулина

21 августа 2017 года







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