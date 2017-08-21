Новости версия для печати В Орловской области уже намолочено почти 2 млн тонн зерна И это не предел – утверждают аграрии.



Хотя старт уборочной в этом году задержался на две недели, темпы нагоняют. Полторы сотни комбайнов пришли на помощь орловским хозяйствам из южных регионов, где уборка уже закончилась. Сегодня обработано больше 70% полей с озимыми культурами, 38% - с яровыми. Урожайность выше прошлогодней. Цифры озвучил зампред правительства на заседании.

Дмитрий Бутусов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по АПК: «Озимая пшеница - около 47 центнеров средняя урожайность, по ячменям – около 41-го в среднем по области. Горох также уже начали убирать – 31 центнер. Озимый рапс - почти 30 центнеров с гектара». Началась уборка гречихи и сахарной свёклы. Параллельно идет и сев озимых. Отстают от темпов два предприятия в Корсаковском и Шаблыкинском районах. Их правительство региона взяло на особый контроль.





Вести-Орёл

21 августа 2017 года







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