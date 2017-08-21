Новости версия для печати Крупные штрафы заплатят в казну руководитель и финансовый директор аграрного предприятия Они осуждены за налоговое мошенничество.



Прокуратуре удалось добиться для них обвинительного приговора. С осужденных взыщут 340 и 350 тысяч рублей соответственно.

Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «Установлено, что владелец 98% акций ЗАО «Успенское», с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, дал указание финансовому директору этого общества представить в налоговую инспекцию декларацию, в которую внесены заведомо ложные сведения о приобретении удобрений, а также поддонов для картофеля. В результате этой деятельности незаконно был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 1 миллион рублей» Ущерб, нанесенный госбюджету, осужденные будут возмещать в порядке гражданского судопроизводства.





Вести-Орёл

21 августа 2017 года







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