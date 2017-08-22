Новости версия для печати Новый учебный год все школьники региона встретят бесплатными учебниками Пособия на 58 млн. рублей уже закуплены.



Дополнительно выделено еще 64 млн. рублей. Издательства уже приступили к печати. Но, скорее всего, эти учебники придут в школы с небольшим отставанием. Кроме того, из резервного фонда президента страны готовы выделить деньги на ремонт социальных объектов в Орловской области. Поручение о включении в эту программу дал глава региона.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Из президентского фонда мы можем еще какие-то школы сделать, дома культуры отремонтировать, где-то что-то привести в соответствие. Я считаю, что это подарок очень серьезный и поддержка Орловской области». Кроме того, область оперативно и правильно подготовила документы на строительство пристройки для ливенской гимназии, в связи с чем мы получим дополнительные средства из Москвы.



В Москву уже отправлены документы на ремонт 5 больниц региона.





Надежда Невматулина

21 августа 2017 года







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