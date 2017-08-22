В Орле пресекли факт незаконной реализации сим-карт мобильной связи

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вторник
22.08.2017
1:24:49
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В Орле пресекли факт незаконной реализации сим-карт мобильной связиО том, что неуполномоченное лицо торгует «симками» на территории Советского района, стражам порядка стало известно благодаря оперативной информации.
Сотрудники полиции совместно с представителями из УФСБ и Управления Роскомнадзора по Орловской области в ходе проведенной проверки установили факт незаконной реализации гражданином десяти сим-карт. При этом у него отсутствовали документы на предоставление таких полномочий от оператора сотовой связи. На нарушителя был составлен административный материал. В настоящее время данный гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
По словам полицейских, «левыми» сим-картами охотнее всего пользуются телефонные мошенники. Они позволяют им сохранять инкогнито.
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