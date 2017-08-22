Новости версия для печати В Орле благоустраивают памятники летчикам, погибшим в боях за освобождение Орловщины от немецко-фашистских захватчиков В планах – благоустройство территории рядом с памятником, ремонт каркаса, покраска самолета и стелы.



В 2018 году запланировано установить памятные плиты с именами летчиков, погибших на орловской земле в годы Великой Отечественной войны. Все работы планируется провести в течение года - к 5 августа 2018-го.



Реставрацию в рамках социального проекта осуществляет компания «Газпром трансгаз Москва». На эти цели выделен миллион рублей.



Памятник летчикам, который находится в городе Орле на ул. Комсомольская, напротив Городского центра культуры, был открыт 4 августа 1973 года накануне 30-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Монумент представляет собой металлическую стелу с рвущимся в небо боевым самолётом МиГ-17Ф.





Юлия Сулим

21 августа 2017 года







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