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За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 41 ДТП

В результате 9 человек получили травмы, 1 погиб.

Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды Наталья Дудина, 19 августа в 16:10 водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигался по ул. Нормандия Неман в направлении ул. Маяковского и в районе 26 дома при выполнении маневра обгона допустил столкновением с автомобилем «Лада», который двигался справа попутно, выполняя поворот налево, с последующим наездом автомобиля «Тойота» на бордюрный камень, дорожный знак и световую опору. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Тойота» получили телесные повреждения.

20 августа в 1:20 водитель, управляя автомобилем «Опель- Астра» при движении по автодороге «Крым» на 330 км не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля КАМАЗ с прицепом и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» от полученных травм скончался на месте ДТП.

Необычная авария была зарегистрирована в Северном районе Орла. Там в ночь с субботы на воскресенье полицейские обнаружили снегоход, на котором двое мужчин врезались в отечественную «Ладу-2115». Оба участника ДТП получили травмы. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Более того, он не имел прав управления транспортным средством на момент аварии.

Кроме того, за минувшие выходные 21 водитель задержан на дорогах, из них 12 человек – в состоянии алкогольного опьянения и 9 отказались от медицинского освидетельствования.


Вести-Орёл
21 августа 2017 года

 


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