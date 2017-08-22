Новости версия для печати Если очень спешить, то можно и не доехать Орловские госавтоинспекторы провели рейды, где в зоне «особого внимания» был выезд на встречку. По статистике – это нарушение ПДД становится причиной каждого четвертого ДТП. И, как правило, с тяжелыми последствиями.



Патрули ГИБДД выехали на федеральные трассы, расположенные в регионе. Именно на них резко возросло число «лобовых столкновений». Выезд на полосу встречного движения – причина 62-х аварий этого года. В результате них 25 человек погибло, в том числе и ребенок, и 107 человек - травмированы. Но водители продолжают считать этот риск оправданным.



За один день выявлено 12 подобных нарушений. В ГИБДД напоминают – за данное нарушение предусмотрен штраф 5 тысяч, либо лишение прав.





Татьяна Напольских

21 августа 2017 года







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