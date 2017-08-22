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В Спасском-Лутовиново отметили Яблочный Спас

Это второй из трех Спасов. Он проходит по-особенному торжественно. Главный ритуал – освещение плодов нового урожая. Считается, что в этот день каждый должен съесть, как минимум, одно наливное яблочко.

Колокольный звон разнесся по Спасскому-Лутовиново. Он оповестил об окончании Божественной литургии в храме в честь престольного праздника. По преданию в этот день Иисус явил ученикам свою божественную природу.

Во всех православных храмах Орловщины прошел ритуал освещения плодов нового урожая – прихожане в этот день приносят с собой корзины с фруктами. Этому ритуалу уже больше полутора тысяч лет. Считается, что в этот день, по церковному обычаю, каждый должен съесть, как минимум одно освященное яблоко, тогда будешь здоров весь следующий год.

До праздника Преображения Господня не позволялось есть фрукты и овощи, кроме огурцов. После освящения фруктов этот запрет снимается. В народе этот престольный праздник называют Яблочный Спас. Освященные плоды принято раздавать. А еще есть поверье, что в этот день яблоки становятся волшебными - откусив кусочек, надо загадать желание и оно обязательно сбудется.

Также считается, что после Преображения преображается и природа. Ночи становятся по-осеннему холодными. Но - это ночи. А днем в Спасском-Лутовиново царила теплая атмосфера. Одни гуляли по тургеневским аллеям, катались в карете, запряженной лошадьми, другие, наслаждаясь спокойствием и свежим воздухом, расположились на большой поляне перед усадебным домом.

В крестьянской избе в этот день рассказали о быте простого народа: как жили, что ели и пили, как отмечали праздники. Всех гостей угостили травяным чаем и настоящим русским квасом.




Анна Вайсергисер
21 августа 2017 года

 


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