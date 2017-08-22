Новости версия для печати В Покровском районе ограбили православную часовню Как сообщили в полиции, жуликов интересовала вовсе не богослужебная утварь, а касса церковной лавки и пожертвования прихожан.



Как рассказал и.о. начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области Никита Сущенко, злоумышленник разбил стекло в помещении часовни и похитил хранившиеся там деньги в размере 28 тысяч рублей и ящик с пожертвованиями, где хранилось около 5 тысяч рублей. Сотрудники ОМВД установили, что хищение денежных средств произошло вечером в период с 18 до 20 часов. Злоумышленник воспользовался небольшим промежутком времени между уходом служащих и приездом сотрудника охранной организации.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастны трое местных жителей, двое из которых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Одного из них сотрудники ОМВД задержали на следующий день в областном центре, двух других - в Покровском районе. Полицейские установили, что один из подозреваемых ранее подрабатывал в данной часовне и знал, в какой период времени она остается без охраны. Все трое: граждане 1986, 1990 и 1992 годов рождения дали признательные показания, сообщили в полиции.

Мерой пресечения подозреваемым избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.





Иван Суверин

21 августа 2017 года







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