Новости версия для печати В течение трех дней в Орле работали московские прокуроры Только в первый день к ним на прием записалось более ста жителей области.



Были, к слову, и жалобы на действия и решения блюстителей закона и порядка. Были несогласные с судебными решениями, жаловались на сотрудников правоохранительных органов на несоблюдение норм уголовно-процессуального законодательства, и на действие сотрудника региональной прокуратуры.





Татьяна Напольских

21 августа 2017 года







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