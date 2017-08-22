Новости версия для печати В Корсаковском районе культуру посадили на голодный паёк Вот уже два месяца творческие работники не получают заработную плату, но при этом исправно выполняют свои служебные обязанности. Руководство района лихорадочно ищет выход. В ситуации на месте попробовал разобраться наш корреспондент.



Настоящий художник должен быть голодным. Это крылатое выражение работники культуры Корсаковского района вот уже второй месяц проверяют на себе.

Елена Шаляпина, директор МБУК ЦБС Корсаковского района: «Задержки заработной платы, конечно, бывали и раньше. Но отдавалась эта задолженность. А вот так серьезно сложилось в первый раз». На сегодняшний день в районе числится вместе с руководством отдела 52 работника культуры. Большими зарплатами эта сфера похвастаться никогда не могла, но чтобы и этот минимум оказался недоступен так долго, не помнят с начала 90-х.

Зоя Захарова, сотрудник МБУК ЦБС Корсаковского района: «Для нас это не шок. Мы отлично понимаем, что существует бюджет, и выше него никуда не прыгнешь. И это не на местном уровне должно решаться. Потому что не сравнить большой город и сельский район». Вопросом задержки заработной планы заинтересовался областной профсоюз работников культуры.

Тамара Казакова, председатель профсоюза работников культуры Орловской области: «Я вынуждена была обратиться к ряду руководителей – заместителю председателя правительства Орловской области Андрею Ивановичу Усикову, к начальнику управления труда и занятости, к начальнику управления культуры и архивного дела с обращениями от имени и по поручению работников культуры Корсаковского района». Наиболее критическая ситуация сложилась по сельским домам культуры, там некоторые работники не видели зарплат с конца прошлого года. Тамара Казакова, председатель профсоюза работников культуры Орловской области: «Нечаевский сельский дом культуры – с декабря 2016 года, там работает один человек на 0,5 ставки. Гагаринский дом культуры – с марта 2017 года. Спешневский сельский дом культуры – с июня 2017 года. Марьинский – с июня 2017 года. Парамоновский сельский дом культуры – с апреля 2017 года». На сегодняшний день долг перед всеми работниками культуры по заработной плате составил свыше 800 тысяч рублей. Появился он не вдруг. Это следствие прошлых неплатежей в пенсионный фонд. Задолженность сложились по итогам 2016 года. И теперь любые средства, которые появляются на счету района, автоматически направляются на погашение. За сельских работников культуры в бюджет района деньги должны направлять муниципалитеты. Но там только разводят руками. Руководство района ищет выход.

Виталий Кнодель, глава Корсаковского района: «Одного из крупных инвесторов, который занимается растениеводством, мы заранее попросили оплатить арендную плату. Они нам мы выплатили и мы частично погасили задолженность. Сейчас собран пакет документов на привлечение бюджетного кредита в области на 5,5 млн. рублей». Полный пакет документов был подан неделю назад. На этой неделе должен быть получен ответ. Потом будет составлено соглашение, и только после этого деньги поступят на счет администрации.



Но, как оказалось, это не единственная финансовая проблема в районе. Вот-вот школы и детские сады отключат от электричества. Долг почти 700 тысяч рублей. У энергетиков планируют просить рассрочки. Заемных денег на это не хватит.









Оксана Гранн

21 августа 2017 года







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