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«Брошенных» домов в регионе быть не должно

Об этом сегодня говорили на аппаратном совещании в правительстве Орловской области. Отопительный сезон и ремонт дворов по федеральной программе – тоже темы номер один.

Готовься к зиме летом. И этим сегодня заняты все службы региона, чтобы зимой в дома орловцев пришло тепло. Жилой фонд, школы, больницы и котельные перешагнули порог в 80% готовности. И это больше, чем в прошлом году.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в числе муниципальных образований с положительной динамикой по подготовке объектов: город Орел, город Ливны, город Мценск, Болховский, Глазуновский, Колпнянский, Орловский районы. Муниципалитеты с низкими темпами по подготовке к отопительному периоду – Верховский, Дмитровский, Залегощенский, Малоархангельский, Новосильский, Урицкий, Шаблыкинский районы.

«Брошенные» дома – бич области. Тенденция идет к уменьшению, но не везде. В Залегощенском районе без управления остались почти 20% многоэтажек. Губернатор, обращаясь к главе района, рекомендовал убедить управляющие компании взять такие дома на обслуживание, либо они должны оказаться под муниципальным управлением. Как считает Вадим Потомский, «брошенными» эти дома быть не должны.

В Орле таких домов еще в феврале этого года было больше двух сотен, сейчас - 93. Но, как заверил глава администрации Орла Александр Муромский, в любом случае эти дома к зиме будут подготовлены.

Готовиться к зиме придется и многодетными семьями, которые не могут расплатиться за ресурсы (таких в нашей области – 1856). К слову, эти семьи могут рассчитывать на поддержку из регионального бюджета. Но вот в чем парадокс – помочь можно только при отсутствии долгов.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Долги по ЖКХ, по потребленным услугам – непростые варианты. И судебные решения для этих семей будут не в их пользу. Надо это понимать». 
Перспективам областного центра посвятили муниципальный час. Новый генплан обсудят уже в сентябре. Готовится конкурс перевозчиков, завершается программа переселения из аварийного жилья. Комфортная городская среда – тоже на контроле. Особенно, это касается качества работ и исполнительности подрядчика.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Если субъект получает деньги на выполнение той или иной программы и не справляется, федералы его штрафуют. Если мы получаем дополнительные деньги, в размере, например, двухсот миллионов рублей, на какой-либо объект и не выполняет, мы эти деньги возвращаем со штрафом в 10%. Это нас немножко бодрит. Это правила федерального бюджета». 
А вот качество отремонтированных дворов зависит не только от строителей, но и от жителей – с ними советовались, им же и принимать работу.

Всего на дворы Орла, Болхова и Мценска выделены в этом году 168 млн. рублей.


Надежда Невматулина
21 августа 2017 года

 


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