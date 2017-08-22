Новости версия для печати В регионе вновь активизировались телефонные мошенники Полицейские предупреждают: не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные и данные своих банковских счетов и карт, а так же смс-коды.



Если Вам на мобильный телефон пришли сообщения о блокировке или списании суммы с карты, но Вы не совершали никаких покупок, не перезванивайте по указанному номеру. Это мошенники.



Единственная организация, которая владеет достоверной информацией о состоянии вашей карты – банк. Телефон клиентской службы обычно указан на обороте карты.

При малейших подозрениях о том, что в отношении Вас или Ваших родственников совершаются мошеннические действия, незамедлительно звоните в полицию по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» (с мобильного «102») и телефону доверия УМВД – 41-38-56.





Мария Семак

22 августа 2017 года







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