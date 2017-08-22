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вторник
22.08.2017
10:23:38
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Сегодня сотрудники молодежного центра «Полет» определят победителя фотоконкурса «Триколорселфи»У вас еще есть время принять участие.
Нужно сделать селфи на фоне флага России и разместить их в альбоме молодежного центра, в сети «Вконтакте». Победителей определят по количеству разноплановых снимков. То есть, чем больше вы разместите селфи в альбоме, тем больше у вас шансов на победу. Кроме того, оценят художественность, оригинальность и техническое качество. Требования к оформлению работ: обязательно указать хештеги акции (#Триколорселфи; #Деньфлага; #Молодежь57), фамилию, имя и учебное заведение.
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