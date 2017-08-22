Новости версия для печати 13 сентября Александр Мисуркин вновь отправится в космос Орловский космонавт вошел в составе экипажа МКС-53/54.



В одной команде с орловским космонавтом, героем России - два астронавта НАСА. Напомним, Александр Мисуркин в качестве бортинженера уже был на орбите в 2013 году. И провел там 167 суток.





Татьяна Напольских

22 августа 2017 года







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