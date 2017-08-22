Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Корсаковский район терпит бюджетное бедствие. Жители подают сигналы СОС.



- Наливное и молодильное. Как отметили Спас в Спасском?



- Полюби меня таким, какой я есть – вернется ли коммунальная забота в брошенные дома?



- Губернатор обещает не дать отключить свет знаний в школах-должниках.



- Мисуркин выйдет на орбиту, орловчанин готовится к полету.



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Вести-Орёл

21 августа 2017 года







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