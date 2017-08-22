Новости версия для печати В ходе оперативно–профилактического мероприятия "Регион–Магистраль" орловские полицейские проверили свыше 730 объектов Операция направлена на выявление и пресечение маршрутов незаконного перемещения иностранцев.



Досматривался транспорт, обследовались сельхозпредприятия, места компактного проживания диаспор, а также объекты торговли, строительства, промышленности и бытового обслуживания.



Совместно с коллегами из Управления ГИБДД организовано круглосуточное дежурство на автодороге "Москва–Крым".



Выявлено трое иностранцев, у которых просрочены документы на право пребывания в России. Нарушители в судебном порядке оштрафованы.



Всего по итогам выявлено 110 административных правонарушений в сфере миграции, 36 из них связаны с обеспечением режима пребывания. За незаконную трудовую деятельность к административной ответственности привлечены четыре человека и один работодатель.





Евгения Костомарова

22 августа 2017 года







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