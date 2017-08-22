Новости версия для печати За первое полугодие 2017 года Орловская область потратила на 800 млн больше, чем получила Но тем не менее доходов в областную казну поступило больше на 1 млрд рублей, чем за 6 месяцев прошлого года.



По словам руководителя профильного департамента области Елены Сапожниковой, основные расходы – это зарплаты бюджетников, обеспечение лекарствами льготников, социальная политика и сельское хозяйство.





Надежда Невматулина

22 августа 2017 года







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