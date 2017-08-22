Новости версия для печати На жительницу Знаменки Орловского района возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными Теперь ей грозит ограничение свободы на срок до 1 года.



Как сообщили в региональной полиции, женщина, в состоянии алкогольного опьянения, выкинула из окна многоэтажного дома двух пекинесов. Собаки погибли. Теперь ей грозит ограничение свободы на срок до 1 года.





Татьяна Напольских

22 августа 2017 года







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