Новости версия для печати В Орла случилось ДТП с участием несовершеннолетнего 16-летний подросток у кинотеатра «Октябрь» выбежал на дорогу прямо под колеса автомобиля.



Автомобилистка за рулем «Лады Калины» и несовершеннолетний пешеход 2001 года рождения не разминулись у дома № 13 по улице Комсомольской. Для пешеходов в этот момент горел запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и машиной скорой помощи был доставлен в больницу.



Как пояснила полицейским автоледи, обстоятельства аварии для нее остались загадкой. Лишь почувствовав удар, женщина нажала на тормоз. По свидетельству некоторых очевидцев, аварии предшествовала потасовка в группе подростков на территории сквера Ермолова. Именно убегая от преследователя, говорят свидетели, юноша оказался на дороге. Пострадавший, по сведеньям полиции, получил сотрясение головного мозга. По некоторым данным, в момент происшествия юноша был нетрезв. Эти и другие данные предстоит уточнить в ходе расследования.



























Иван Суверин

22 августа 2017 года







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