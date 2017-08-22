Новости версия для печати «Болховские куранты» бьют в набат Здание постройки 19 века, где располагается издательство районной газеты, может не пережить серьезного ливня и просто начать сползать с насиженного места на проезжую часть.



Редактор газеты Болховские куранты» Светлана Глотова показывает разрушения стены ответственным и уполномоченным лицам не первый раз. Дело в том, что оградительное сооружение выглядит как декоративное только на первый взгляд. На деле же оно несет большую опорную нагрузку. Если бы не парапет, внушительный земляной холм уже давно сполз на дорогу вместе со строениями.

Борис Скворцов, глава г. Болхова: «На данный момент держат гору деревья, которые на ней стоят. Но деревья, допустим, осина, - это мягкое дерево, которое может в любой момент упасть на дорогу и причинить вред и автомобилям, и пешеходам. Я считаю, что этот участок представляет опасность для жителей нашего города». Невысокая стена, которая подпирает холм, когда-то была сделана из красного кирпича. Когда кирпич начал разрушаться, его укрепили, как могли, и декорировали облицовочным камнем. Теперь конструкция всем своим видом дает понять, что ее запас прочности уже закончился.

Светлана Глотова, главный редактор газеты «Болховские куранты»: «Мы этот вопрос поднимаем не первый раз, и мы обращались в городскую администрацию с просьбой как-то решить этот вопрос. Самостоятельно они этого сделать не могут. Поэтому мы обратились в областной комитет, чтобы выделили деньги муниципалитету на обустройство этой горы. А так как мы на ней находимся, нас волнует, чтобы эти деньги были выделены». То, что этот вопрос поднимается не впервые, подтвердили и депутаты Облсовета, которые были приглашены на очередную встречу в редакцию газеты.

Денис Филипченков, депутат Облсовета, член комитета по взаимодействию со СМИ и информационным технологиям: «В третий раз на моей памяти мы рассматриваем этот вопрос. Представитель департамента финансов госпожа Сапожникова нам сообщила о том, что деньги незначительные, и что они будут их искать и, скорее всего, найдут, но, как говорится, «воз и ныне там». Я не понимаю причину того, что мы в правительстве остаемся не услышанными». Цена вопроса - 1 миллион 153 тысячи рублей согласно проектно-сметной документации, представленной руководством города Болхова. Вроде, деньги небольшие, но МЧС уверено, что прежде, чем их выделять, необходимо провести экспертизу, чтобы подтвердить, что стена неустойчивая и может повлечь за собой какие-то последствия.



Глава Болхова просит в виде основания оставить в силе заключение специалистов местного отделения МЧС, поскольку для заключения, опять же, нужно выделить денежные средства. На что начальник отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС ГУ МЧС России по Орловской области Магомед-Али Омаров ответил, что они «могут давать заключение только после возникновения чрезвычайной ситуации». В районной газете и администрации города Болхова уверены: долго ждать чрезвычайной ситуации не придется. Достаточно хорошего ливня и исторический памятник начнет свое движение с горы в сторону дороги, а журналистам останется лишь наблюдать за этим совсем не природным явлением.





Оксана Гранн

22 августа 2017 года







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