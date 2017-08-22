Новости версия для печати В селе Корсаково на добровольные пожертвования строят новый храм Покрова Пресвятой Богородицы Там же заложили фундамент одноименной часовни.



Как именно выглядел разрушенный храм, никто уже не помнит, нет и его архивного описания. Известно лишь одно: он был красивым и величественным. Идея поставить часовню на этом место вдохновила одного из местных предпринимателей. Он взялся оплатить все работы, но пожелал остаться неизвестным.



Свою лепту этот скромный человек внес и в строительство храма покрова Пресвятой богородицы в селе Корсаково. Оно было начато в 2015 году при прежнем настоятеле. Работы полностью еще не завершены, но служение в нем уже шли, правда, не в полном объеме. Однако в день Преображения Господня, 19 августа, в храме впервые смогли провести службу по всем правилам.



Закладка часовни в районном центре есть не что иное, как продолжение храма Покрова Пресвятой Богородицы. Пока она имеет только фундамент, но настоятель уверен, что господь не оставит их благие начинания и до наступления зимы часовня предстанет перед православными христианами во всем своем благолепии.









Оксана Гранн

22 августа 2017 года







На главную страницу





