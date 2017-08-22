Новости версия для печати Губернатор поздравил орловских земледельцев с успехом Несмотря на все трудности и сдвинувшие сроки уборочной, в битве за урожай орловские земледельцы уже «отвоевали» 2 млн. тонн.



Самые теплые слова предназначены сельским труженикам, представителям аграрной науки, бизнеса, словом, всем, кто причастен к этому успеху.



«В этом году, несмотря на капризы природы, хлеборобы полны решимости повторить рекордный урожай прошлого года, внести достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», – говорится в поздравлении. Глава региона Вадим Потомский пожелал аграриям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном труде.





Татьяна Напольских

22 августа 2017 года







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