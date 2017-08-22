Губернатор поздравил орловских земледельцев с успехом

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вторник
22.08.2017
17:52:53
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Губернатор поздравил орловских земледельцев с успехомНесмотря на все трудности и сдвинувшие сроки уборочной, в битве за урожай орловские земледельцы уже «отвоевали» 2 млн. тонн.
Самые теплые слова предназначены сельским труженикам, представителям аграрной науки, бизнеса, словом, всем, кто причастен к этому успеху.
«В этом году, несмотря на капризы природы, хлеборобы полны решимости повторить рекордный урожай прошлого года, внести достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», – говорится в поздравлении. Глава региона Вадим Потомский пожелал аграриям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном труде.
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