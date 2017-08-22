Новости версия для печати Сегодня днем в Заводском районе Орла случилось ДТП с участием школьницы 10-летняя девочка угодила под автомобиль.



Это случилось около часа дня на улице Латышских стрелков. Как выяснили инспекторы, ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного авто, не убедившись в своей безопасности.



Как сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу Екатерина Мазлова, девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок был доставлен в детскую областную. Клиническую больницу для осмотра.

По предварительным данным, серьезных повреждений ребенок не получил. Инспекторы отметили, что девушка управлявшая иномаркой, успела среагировать на опасную ситуацию маневром и торможением. По факту ДТП ведется административное расследование.





Иван Суверин

22 августа 2017 года







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