Новости версия для печати Орловская область получит 112 млн. рублей из Москвы на лекарства и медицинские изделия для «льготников» Постановление подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев.



Общий объем субвенций регионам увеличен почти на 1,5 млрд. рублей. Общая сумма господдержки теперь составляет 33 млрд. рублей - как указано на портале областного правительства, в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.



В соответствии с принятым распоряжением, первоначальная сумма для нашего региона увеличена на 6 млн. рублей. К слову, вопрос организации стабильного обеспечения льготников лекарственными препаратами сейчас находится на личном контроле во многих службах.





Татьяна Напольских

22 августа 2017 года







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