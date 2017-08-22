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вторник
22.08.2017
17:52:51
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Орловская область получит 112 млн. рублей из Москвы на лекарства и медицинские изделия для «льготников»Постановление подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев.
Общий объем субвенций регионам увеличен почти на 1,5 млрд. рублей. Общая сумма господдержки теперь составляет 33 млрд. рублей - как указано на портале областного правительства, в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
В соответствии с принятым распоряжением, первоначальная сумма для нашего региона увеличена на 6 млн. рублей. К слову, вопрос организации стабильного обеспечения льготников лекарственными препаратами сейчас находится на личном контроле во многих службах.
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