В Орле эвакуируют жителей дома №68 по набережной Дубровинского

|
вторник
22.08.2017
17:52:49
|
|
В Орле эвакуируют жителей дома №68 по набережной ДубровинскогоОб этом сегодня на планёрке в мэрии сообщил начальник Управления по безопасности администрации города Игорь Тарасов.
В пятницу произошло частичное разрушение стены данного дома. По словам Игоря Тарасова, 21 августа в администрацию пришло письмо от Гражданпроекта, в котором говорится о том, что происходит разрушение стены и необходима эвакуация жителей.
Свои квартиры покидают жители 1-го и 2-го подъездов. Им предоставлен транспорт для переезда. Орловцам, которым некуда перебраться, предложено временное жильё. В связи с ЧП в областном центре введен режим повышенной готовности.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта