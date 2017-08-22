Новости версия для печати В Орле эвакуируют жителей дома №68 по набережной Дубровинского Об этом сегодня на планёрке в мэрии сообщил начальник Управления по безопасности администрации города Игорь Тарасов.



В пятницу произошло частичное разрушение стены данного дома. По словам Игоря Тарасова, 21 августа в администрацию пришло письмо от Гражданпроекта, в котором говорится о том, что происходит разрушение стены и необходима эвакуация жителей.





Свои квартиры покидают жители 1-го и 2-го подъездов. Им предоставлен транспорт для переезда. Орловцам, которым некуда перебраться, предложено временное жильё. В связи с ЧП в областном центре введен режим повышенной готовности.





Татьяна Курбатова

22 августа 2017 года







На главную страницу





