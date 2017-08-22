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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 31 ДТП

Пять человек пострадали и один погиб.

В понедельник утром аварию на Карачевском шоссе спровоцировал пьяный водитель автомобиля «Дэу». Его машина столкнулась с еще двумя автомобилями. В итоге пострадал сам виновник ДТП и его пассажир. А вот последствия другой аварии оказались куда более плачевными.

Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 21 августа в 18:50 водитель, управляя автомобилем «Лада», следовал по автодороге Орел-Ефремов-Золотарево. В районе 4 км он не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и в последствии скончался в реанимационном отделении.

21 августа в 01:40 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», следовал по Карачевскому шоссе, и в районе д.112А произошел наезд пешехода мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в нейрохирургию.

Еще в одной аварии в Орле женщина-водитель сбила 16-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу на красный сигнал светофора. Ребенок получил травмы.


Юлия Сулим
22 августа 2017 года

 


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