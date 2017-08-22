Новости версия для печати В новом учебном году более 10 тысяч орловских школьников будут учиться во вторую смену Это почти 14% от всех учеников. Остальные 86% школьников будут ходить в школу в первую смену.



Всего в предстоящем учебном сезоне в Орловской области в общеобразовательные учреждения придут 74,5 тысячи детей. Из них 8017 человек – это первоклашки. В Орловской области все ученики общеобразовательных учреждений получают одноразовое бесплатное горячее питание, 46,2 % детей получают двухразовое питание.





Юлия Сулим

22 августа 2017 года







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