Новости версия для печати 25-метровый триколор пронесли сегодня по главной улице Орла Сегодня – День государственного флага России.



Руководители города и области, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь и гости города прошли от Ленинского (Александровского) моста через ул. Ленина до Городского парка культуры и отдыха.

Шествие собрало несколько тысяч орловцев всех возрастов. Многометровое полотно российского государственного флага несли юные спортсмены. Возглавил шествие военный оркестр Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.



В Городском парке шествие завершилось. Но праздник на этом не закончился: орловским подросткам были вручены первые в их жизни паспорта гражданина России. На сцене летней эстрады состоялся концерт с участием ведущих творческих коллективов города Орла.



В 17:00 в Городском парке культуры и отдыха для детей организована тематическая программа «С чего начинается Родина», а в 18:00 там состоится рок-концерт «Триколор». В это же время в Детском парке начнется праздничный концерт «Музыкальный триколор».



Праздничные мероприятия проходят и на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» в Орле. Не остались в стороне и районы области – в каждом из них также отметили День Государственного флага Российской Федерации.





Орловское Информбюро

22 августа 2017 года







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