В Орле в ряде домов временно отключат воду

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среда
23.08.2017
13:27:01
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В Орле в ряде домов временно отключат водуПричина: аварийно-восстановительные работы.
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, 23 августа с 8 до 17 часов будет прекращено водоснабжение домов по Новосильскому шоссе, а также снижено давление воды в домах в части Железнодорожного и Северного районов, в частности в Завокзальном поселке и по чётной стороне Московского шоссе.
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами МПП ВКХ «Орелводоканал» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону 43-26-89, сообщает пресс-служба администрации города Орла.
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