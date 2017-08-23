Новости версия для печати В Орле в ряде домов временно отключат воду Причина: аварийно-восстановительные работы.



В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, 23 августа с 8 до 17 часов будет прекращено водоснабжение домов по Новосильскому шоссе, а также снижено давление воды в домах в части Железнодорожного и Северного районов, в частности в Завокзальном поселке и по чётной стороне Московского шоссе.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами МПП ВКХ «Орелводоканал» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону 43-26-89, сообщает пресс-служба администрации города Орла.





Орловское Информбюро

23 августа 2017 года







На главную страницу





