Новости версия для печати В Орле снесут еще восемь незаконных гаражей В ближайшее время планируется снести восемь таких объектов: в пер. Молодогвардейском и в районе домов №124 и №132 по ул. Комсомольской.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, представители муниципалитета сначала предложили владельцам убрать конструкции самостоятельно. Как показала практика, найти хозяев таких объектов практически невозможно, поэтому уведомления о необходимости их сноса расклеиваются прямо на незаконных и подлежащих демонтажу гаражах. Кроме того, соответствующие обращения были опубликованы на официальном сайте администрации города, в «Орловской городской газете» и других СМИ.



Однако владельцы проигнорировали предложение, и было принято решение о демонтаже. В течение двух месяцев соответствующие работы проведет МКУ "Управление коммунальным хозяйством г. Орла".



При сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гаражи транспортируются на хранение по адресу: Новосильское шоссе, 18. В течение нескольких месяцев владельцы смогут забрать их, если этого не произойдет, имущество передадут в муниципальную собственность.





Орловское Информбюро

23 августа 2017 года







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