Новости версия для печати В новом учебном году за парты сядут почти 75 000 детей Большинство из них будут учиться в первую смену.



Согласно данным Роспотребнадзора, 90% школ в регионе откажутся от вторых смен. Это стало возможно, благодаря строительству новых зданий, а также ремонту уже имеющихся. Напомним, с 1 сентября начинает работу общеобразовательная школа в Вятском Посаде. Всего в гимназии будет обучаться 150 человек, по 16 человек в классе.



Учеников, живущих в Орле, будет доставлять специальный школьный автобус. В двух районных школах возвели пристройки, что позволило обеспечить дополнительные места.

Уделяется внимание и комфорту в сельских образовательных учреждениях – в этом году обустройство теплых санитарных узлов более 16 млн. рублей.





Мария Семак

23 августа 2017 года







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