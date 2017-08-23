В новом учебном году за парты сядут почти 75 000 детей

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среда
23.08.2017
13:26:59
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В новом учебном году за парты сядут почти 75 000 детейБольшинство из них будут учиться в первую смену.
Согласно данным Роспотребнадзора, 90% школ в регионе откажутся от вторых смен. Это стало возможно, благодаря строительству новых зданий, а также ремонту уже имеющихся. Напомним, с 1 сентября начинает работу общеобразовательная школа в Вятском Посаде. Всего в гимназии будет обучаться 150 человек, по 16 человек в классе.
Учеников, живущих в Орле, будет доставлять специальный школьный автобус. В двух районных школах возвели пристройки, что позволило обеспечить дополнительные места.
Уделяется внимание и комфорту в сельских образовательных учреждениях – в этом году обустройство теплых санитарных узлов более 16 млн. рублей.
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