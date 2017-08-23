Новости версия для печати ПФР: в Орле действуют мошенники Если вам позвонили в дверь, представились сотрудниками Пенсионного фонда и предложили помочь написать заявление «по детям» – не открывайте и тем более, не сообщайте никакой информации о себе. По такой схеме действуют мошенники.



Сотрудники ПФР не проводят поквартирный обход, чтобы помочь написать заявление на перерасчет пенсии на дому. Кроме того, специалисты не спрашивают у граждан по телефону реквизиты их банковских счетов и карт, не собирают на дому ксерокопии документов личного хранения, не приносят прибавку к пенсии на дом.



Все вопросы, касающиеся перерасчета пенсий по нестраховым периодам, можно задать по телефону «горячей линии» отделения - 72-92-36.





Мария Семак

23 августа 2017 года







На главную страницу





