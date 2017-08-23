Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Три цвета Родины. Сегодня регион присоединился к Всероссийскому празднику.



- Не дожидаясь беды. Сегодня в Орле началась эвакуация жителей так называемого «карточного дома на Дубровинского»



- Сплошной отделили от проблем. Жители загородного поселка отчаялись искать решения.



- В Корсаково возрождают меценатство.



- Ремонтировать в год по детскому лагерю – предложение народных избранников.



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Вести-Орёл

22 августа 2017 года







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