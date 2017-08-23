Новости версия для печати Орловские лагеря приняли этим летом 25 тысяч юных орловцев 22 августа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок» состоялось выездное заседание комитета Облсовета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. Среди вопросов, внесённых в повестку дня, — организация отдыха и оздоровления детей в Орловской области.



Большая часть ребят для отдыха выбрала школьные лагеря, и почти 5 тысяч детей провели время за городом и в санаториях. Но во многих лагерях были свободные места. То ли высокая стоимость путевки (ее цена колеблется от 17 до 21 тысячи рублей за 21 день), то ли техническое оснащение баз (некоторые капитального ремонта не видели 40 лет) повлияли. За ответами на эти вопросы члены регионального парламента отправились в лагерь «Ветерок», а вместе с ними и наша съемочная группа.



Лагерь «Ветерок» опустел. Последняя смена закончилась 20 августа. Но персонал уже готовится к новому сезону: заменили окна, отопление, электрику. Директор лагеря рассказал депутатам о том, что сделано за 2 года - именно столько времени «Ветерок» находится в ведомстве училища Олимпийского резерва. По программе Министерства спорта лагерь станет круглогодичной тренировочной базой.

Дмитрий Шатохин, генеральный директор детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок»: «Первым объектом будет физкультурный комплекс открытого типа: это искусственное футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные, волейбольные площадки, раздевалки, трибуны». На все это выделено 25 млн. рублей, еще 200 – на бассейн и 150 – на строительство спортивного комплекса. «Ветерок» и сегодня может работать 365 дней в году, но дети едут неохотно. Четвертую смену пришлось сделать короче вполовину.

Олег Кошелев, председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму орловского Облсовета: «Необходимо найти новые формы заинтересованности, новые формы привлечения детей и тогда пионерские лагеря будут наполнены на 100% детьми в летней оздоровительной кампании». И такая ситуация практически в каждом загородном лагере. В этом году федеральный бюджет недодал 30 млн. рублей. Как рассказала директор детского санатория «Орловчанка» Марина Горяйнова, в целях экономической эффективности в этом году на четвертой смене пришлось принять в «Орловчанку» и тех детей, кто собирался отдыхать в «Мечте». Проблемой не только этого сезона являются сроки расчетов по летней оздоровительной кампании. Как отметил директор детского оздоровительно-образовательного центра «Сосновый бор» Игорь Щербаков, ждать приходится целый год, а ведь необходимо и ремонт сделать, и материальную базу улучшить. Да и студенты неохотно едут работать вожатыми. Но в «Орловчанке», к примеру, вышли из ситуации. В этом году начали готовить свои кадры. Для них организовали учебную смену.



Депутаты же решили: лагеря надо ремонтировать, хотя бы по одному в год, а в бюджете закладывать как минимум 2 млн рублей дополнительно на отдых одаренных ребят и детей-сирот. С такими предложениями они обратятся в правительство области.





Надежда Невматулина

23 августа 2017 года







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