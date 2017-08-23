Новости версия для печати Жители поселка Новообразцово Орловской области, отчаявшись найти справедливость, написали письмо президенту России Предметом противоборства жителей поселка и застройщика уже несколько лет служит организация дорожной развязки на въезде в населенный пункт.



Стихийные сходы в Новообразцово - не редкость. Вместо загородного рая, обещанного ООО «Долина» жильцам, непрерывная коммунальная борьба. А самая заветная мечта – цивилизованное примыкание дороги к федеральной автотрассе - пока несбыточна. Жители поселка в 2015 году уже обращались к президенту. Тогда людям показалось, что вопрос решается в их пользу: прокурор Орловского района подал исковое заявление об обязании ООО «Долина» построить узел примыкания и суд был выигран. Но судебными решениями дорогу не замостишь. Как пояснили жители, суд вынес решение в пользу жителей и тут же дал отсрочку выполнению собственного же решения.



Много лет у Новообразцово идет настоящая дорожная война. И, увы, не без потерь. Аварии здесь – почти ежедневная обыденность. Без узла примыкания аварийность не снизить.



Дорожники решили проблему, но не так, как ожидали жители. Вместо прерывистых линий разметки на въезде в поселок появились сплошные. Теперь люди не могут ни заехать в поселок, ни выехать из него, не нарушив правил. К чести инспекторов ГИБДД, штрафовать жителей, по привычке сворачивающих налево, они не спешили, и отправляли их к легальному развороту. А от разметки инспекторы сами не в восторге.



Нанесенную у въезда в поселок разметку инспекторы считают не только неправильной, но и противоречивой. Дежурный экипаж ДПС составит соответствующий акт о выявленных недостатках дорожных условий.

Но ни сплошная, ни прерывистая разметка проблем Новообразцово не решит. Жителей возмущает то, что власти остаются в стороне от их проблем.



Районная власть заверяет: от проблемы они не устраняются, но вот столковаться с застройщиком непросто.

Николай Головко, первый заместитель главы Орловского района: «ООО «Долина», к сожалению, не выполняет решения суда, с властью не контактирует. Мы готовим материалы для обращения в областную прокуратуру, следственный комитет, и будем разбираться, почему не выполняется решение суда». А пока жители Новообразцово прибегли к последней инстанции. Владимир Путин получит очередную жалобу из Орла.





Иван Суверин

23 августа 2017 года







На главную страницу





