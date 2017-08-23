До 15 сентября в Орле должен быть завершён ремонт дворовых территорий

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среда
23.08.2017
13:26:57
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До 15 сентября в Орле должен быть завершён ремонт дворовых территорийОб этом начальнику УКХ Дмитрию Зуеву напомнил глава администрации города Орла Александр Муромский на еженедельном совещании.
На сегодняшний день уже заасфальтировано 12 дворов. Ещё 25 находятся в стадии завершения работ. Всего же отремонтировать должны 56 дворовых территорий.
Ранее, на заседании областного правительства, губернатор Вадим Потомский отметил, что «будет судить» о работе нового сити-менеджера именно по тому, как отремонтируют дворы.
В ближайшую пятницу ход работ вновь проконтролируют городские власти.
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