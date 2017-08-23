Новости версия для печати До 15 сентября в Орле должен быть завершён ремонт дворовых территорий Об этом начальнику УКХ Дмитрию Зуеву напомнил глава администрации города Орла Александр Муромский на еженедельном совещании.



На сегодняшний день уже заасфальтировано 12 дворов. Ещё 25 находятся в стадии завершения работ. Всего же отремонтировать должны 56 дворовых территорий.



Ранее, на заседании областного правительства, губернатор Вадим Потомский отметил, что «будет судить» о работе нового сити-менеджера именно по тому, как отремонтируют дворы.



В ближайшую пятницу ход работ вновь проконтролируют городские власти.





Татьяна Курбатова

23 августа 2017 года







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