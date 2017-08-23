Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Администрация города контролирует сроки и качество ремонта. До 15 сентября в Орле должен быть завершён ремонт дворовых территорий.



- Не открывайте дверь визитерам, представившись специалистами Пенсионного Фонда. Сотрудники ПФР не ходят по домам.



- Метеозависимое здание. Больше всего «Болховские куранты» боятся дождя.



- Перестреляли даже ветер. Орловчанка завоевала «серебро» на универсиаде.





Вести-Орёл

23 августа 2017 года







На главную страницу





