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Орловчанка Мария Виноградова завоевала «серебро» универсиады

В Тайбэе российская женская сборная по стрельбе из блочного лука, в составе которой Мария Виноградова, Диана Тонтоева и Александра Савенкова, уступили Южной Корее три очка.

Финальное противостояние закончилось со счетом 229:232. О трудностях и впечатлениях рассказал старший тренер сборной области Олег Платонов.
Олег Платонов, тренер сборной Орловской области по стрельбе из лука: «Выступали неплохо. Единственное, с погодой у них там сложность была, никак они ветер не могли понять. Местные выступали лучше, потому что они более адаптированы к этой погоде. Ну, а «серебро» - неплохой результат. Корейцы, конечно, стрельнули хорошо. Сложно было с ними соперничать. Но девчонки собрались, 229 попали. В принципе, это неплохой результат. Но чуть-чуть не хватило им, чтобы кореянок обыграть».
Это уже 31-я «универсиадская» медаль нашей национальной сборной. У команды семь золотых, одна серебряная и четырнадцать бронзовых наград.

Что касается Марии Виноградовой, сразу из Китая она отправится на Чемпионат России в Великие Луки. Тренер уверен, что оттуда в Орел она вернется еще с одной медалью.


Вести-Орёл
23 августа 2017 года

 


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