11 миллионов рублей отсудило УКХ Орла у банка, поручившегося за подрядчика, который ремонтировал в прошлом году Наугорское шоссе

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среда
23.08.2017
20:06:53
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11 миллионов рублей отсудило УКХ Орла у банка, поручившегося за подрядчика, который ремонтировал в прошлом году Наугорское шоссеРешение суда вступит в силу через 2 недели.
Всего «объектами споров» сейчас являются более 40 миллионов рублей - это суды по прошлому году.
Параллельно УКХ уже начало принимать первые объекты дорожной сети, которые ремонтируют в этом году. Пять участков подрядчики уже сдали, ремонт ещё пяти улиц - на завершающей стадии. Напомним, что всего на этот год запланировано обновить 170 тысяч квадратных метров дорожного покрытия – это 21 объект. На сумму 123 миллиона рублей. Согласно контрактам, срок у подрядчиков до середины сентября.
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