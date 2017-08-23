Новости версия для печати 11 миллионов рублей отсудило УКХ Орла у банка, поручившегося за подрядчика, который ремонтировал в прошлом году Наугорское шоссе Решение суда вступит в силу через 2 недели.



Всего «объектами споров» сейчас являются более 40 миллионов рублей - это суды по прошлому году.



Параллельно УКХ уже начало принимать первые объекты дорожной сети, которые ремонтируют в этом году. Пять участков подрядчики уже сдали, ремонт ещё пяти улиц - на завершающей стадии. Напомним, что всего на этот год запланировано обновить 170 тысяч квадратных метров дорожного покрытия – это 21 объект. На сумму 123 миллиона рублей. Согласно контрактам, срок у подрядчиков до середины сентября.





Антон Киселёв

23 августа 2017 года







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