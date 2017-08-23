За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП

|
|
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТПДва пешехода пострадали в областном центре в результате дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий под колеса автомобиля угодила 10-летняя девочка. В обоих случаях виновниками ЧП стали сами пешие участники движения.
Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды Наталья Дудина, 22 августа в 11:50 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по ул. Октябрьская в направлении Полесской и в районе дома №29 допустил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части ул. Октябрьская. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После оказания помощи он был отпущен домой.
В тот же день на улице Латышских стрелков десятилетняя девочка переходила дорогу в неустановленном месте и попала под автомобиль «Хендай Солярис». В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
Также за минувшие сутки стражи порядка задержали шесть нетрезвых водителей.