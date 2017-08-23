Новости версия для печати В Орле реконструируют семь фонтанов Об этом на совещании у губернатора сообщил глава администрации областного центра Александр Муромский.



Речь идет о фонтанах в Городском парке, на бульваре Победы, в Детском парке, перед зданием Северной администрации, на площади Юности и в акватории рек Ока и Орлик. Также в планах городских властей – обновить знаки на въездах в город, привести в порядок фасады зданий и очистить город от многочисленных объявлений и рекламы.





Юлия Сулим

23 августа 2017 года







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